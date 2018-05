Pupo: ‘Al Grande Fratello non andrei nemmeno per un milione di euro’

Pupo detesta i reality show e al Grande Fratello non andrebbe mai, nemmeno se gli offrissero una grande somma di denaro. Dopo il servizio andato in onda a Le Iene, in cui il cantante ha verificato sulla propria pelle gli effetti della marijuna, Enzo Ghinazzi non ha nascosto il desiderio di condurre il programma in onda su Italia 1.

Ospite de La Zanzara, intervistato da Cruciani e Parenzo, Pupo ha raccontato la recente esperienza a Le Iene e specificato che gli piacerebbe iniziare una nuova avventura in tv, a patto che non si tratti di reality show.

Pupo: ‘Non andrei mai al Grande Fratello’

‘A L’Isola dei Famosi e al Grande Fratello non andrei nemmeno per un milione di euro’, così Enzo Ghinazzi in arte Pupo esprime il suo dissenso nei confronti dei reality show.

‘Mi hanno proposto cifre interessanti nell’ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, ma il denaro non ha alcun appeal nei miei confronti. Ho avuto fin da ragazzo un rapporto col denaro tranquillo, non mi è mai mancato neanche nei momenti difficili. Non ho la percezione dell’indigenza, non sono attratto da certe offerte’, ha ribadito Pupo.

Il cantante non andrebbe mai né al Grande Fratello, né a L’Isola dei Famosi, il suo è un ‘no’ chiaro e netto nei confronti dei due reality show firmati Mediaset. ‘Ricevo continuamente offerte per andare in televisione a fare qualsiasi tipo di talent o reality. L’ultima è stata quella di Ballando con le stelle, ho detto no’, ha confessato Pupo.

Pupo: ‘Condurrei Le Iene’

Protagonista di un servizio de Le Iene andato in onda nella puntata del 3 maggio scorso e diventato subito virale, Pupo ha fatto da ‘cavia’ per verificare gli effetti della legalizzazione delle droghe leggere, come la marijuana, in California. Senza mai avere neanche fumato una sigaretta, il cantante ha aspirato marijuana per mostrarne gli immediati effetti.

Pupo ha chiarito che si è prestato gratuitamente all’esperimento de Le Iene: ‘Non c’era niente di costruito, i ragazzi de Le Iene non mi hanno mai obbligato a fare nulla. È venuto tutto naturale, anche perché ho meno inibizioni di loro’, ha confessato Ghinazzi.

Il cantante ha anche spiegato che da parte sua non vi era alcun intento didattico nel partecipare al servizio de ‘Le Iene’, ma ‘semplice curiosità’. ‘Mi piaceva l’idea di fare questa provocazione’, ha chiarito Enzo Ghinazzi.

Il cantante non ha negato che gli piacerebbe entrare a far parte del team de Le Iene. ‘Le condurrei, l’altra sera messo in mezzo a Mammucari e Ilary Blasi è stato divertente’, ha dichiarato Pupo. Chissà se qualcuno risponderà all’appello.