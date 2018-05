Myriam Catania torna a parlare di Luca Argentero, non solo uno dei grandi amori della sua vita bensì attuale complice ed amico. A due anni dalla separazione, l’attrice romana racconta dunque il rapporto mantenuto con l’ex marito, con il quale chiacchiera e si confida sugli aspetti importanti della vita. Il loro allontanamento, come da lei stessa ribadito, era stato dettato dalla trasformazione del loro rapporto: ‘Non ci sono stati tradimenti. Semplicemente non c’era più amore’.

‘Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita’, afferma dunque Myriam Catania in riferimento a Luca Argentero, suo marito per ben 7 anni. E’ nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vero che l’attrice romana confida il rapporto d’amicizia mantenuto tutt’ora, nonostante entrambi siano attualmente impegnati sentimentalmente: la Catania ha infatti ritrovato l’amore con Quentin Kammermann mentre Argentero con Cristina Marino.

Myriam Catania su Luca Argentero: ‘Insieme per 12 anni’

Myriam Catania parla del rapporto con Luca Argentero in una recente intervista rilasciata al settimanale Vero. A distanza di due anni dalla separazione d’attore, la coppia continua a sentirsi e confidarsi: ‘Non lo definisco il mio ex, ma la persona che è stata uno dei più grandi amori della mia vita. All’epoca scrissi che non saremmo mai più potuti diventare amici. Ma ogni tanto ci sentiamo per raccontarci le cose importanti che accadono nelle nostre vite’, racconta la Catania in riferimento a Luca Argentero.

Poi, torna a ricordare i motivi per cui la loro storia d’amore è finita dopo ben 7 anni di matrimonio: ‘Siamo stati insieme per dodici anni. Resterà per sempre nel mio cuore, gli voglio bene. Non ci sono stati tradimenti. Semplicemente il nostro rapporto si era trasformato e non c’era più amore’.

Myriam Catania e l’amore con Quentin Kammermann

Dopo la fine della storia d’amore con Luca Argentero, Myriam Catania si è fidanzata con il pubblicitario francese Quentin Kammermann, del quale è molto innamorata.

‘E bello e molto istintivo. Caratterialmente è simile a me. E’ molto geloso, ma anch’io del resto lo sono. La gelosia è un segno d’amore’, afferma l’attrice romana in merito al nuovo partner che, fortunatamente, non fa parte del mondo dello spettacolo.

Sperava, infatti, di trovare l’amore fuori dal red carpet in quanto molto gelosa.