Loredana Lecciso: ‘Amerò per sempre Al Bano’

Loredana Lecciso parla della fine della relazione con Al Bano e risponde all’ormai ex compagno che ha dichiarato di essere stato felice con lei soltanto per tre anni. La showgirl si sfoga in una lunga intervista in cui parla dei rapporti con Romina Power e dei rapporti con la mamma del cantante di Cellino San Marco che pare non sia mai ‘stata ben disposta’ nei confronti della seconda compagna del figlio.

Loredana Lecciso ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, per raccontare la fine della love story con Al Bano. La showgirl ha raccontato di non avere nulla in contrario sul riavvicinamento professionale e affettivo tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie, Romina Power.

Loredana Lecciso smentisce Al Bano

Qualche settimana fa Al Bano aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Oggi, che dei 18 anni di relazione con Loredana Lecciso, solo 3 sono stati felici. La showgirl smentisce quanto detto dal suo ex: ‘Non è vero che solo tre anni della nostra storia sono stati felici, Al Bano non avrebbe preso in giro me e il pubblico per 15 anni’, ha tuonato la Lecciso.

Loredana racconta che Al Bano le avrebbe rivelato di non sentirsi rappresentato da quanto scritto sui giornali. E chi pensa che tra i due non ci sia neanche uno scambio di messaggi o qualche telefonata, si sbaglia di grosso. ‘Ha dichiarato di non volermi più sentire, nemmeno al telefono? Qualcuno ci resterà male: io e lui ci siamo sentiti’, ha chiarito la show girl.

Loredana Lecciso ripercorre i primi anni della vita insieme ad Al Bano che dopo la storia d’amore con Romina avrebbe trovato nella showgirl una vera e propria rinascita, come una ‘primavera’. ‘Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva ‘il cuore a pezzi’ e che ero un’iniezione di vita. Mi chiamava ‘Primavera’ e ricordo che mi disse: ‘In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere…”, ha spiegato Loredana.

Perché Al Bano e Loredana Lecciso non si sono sposati

La Lecciso racconta al settimanale Chi che Al Bano avrebbe voluto sposarla subito a Bali, ma che le nozze non si sono svolte perché entrambi erano in attesa di divorzio.

Cinque anni fa i due avrebbero dovuto scambiarsi le promesse, ma Loredana spiega il perché il matrimonio non è avvenuto: ‘Non ci sposammo perché subentrarono ripensamenti da parte di Al Bano per motivi suoi famigliari’.

La showgirl parla anche dei rapporti poco idilliaci con la suocera, la famosa Iolanda, mamma di Al Bano: ‘Non è mai stata ben disposta nei miei confronti, ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni’.

Sul suo futuro e su quello di Al Bano? Loredana Lecciso vuole solo il bene dei figli: ‘Mi auguro che diventiamo un esempio di genitori separati perché la separazione fra Al Bano e Romina è stata disumana, gli hanno strappato inizialmente le figlie e non voglio fargli rivivere quell’incubo e quelle angosce, voglio che sia diverso’, ha chiarito la sho girl che ha concluso: ‘Amo la parte più bella di Al Bano, che sono i nostri figli e in maniera indiretta lo amerò per sempre’.