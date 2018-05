Caterina Balivo, lutto per la conduttrice

Lutto per Caterina Balivo, il cugino della conduttrice di ‘Detto Fatto’ è stato colto da un malore mentre era nella sua auto. La presentatrice di ‘Detto Fatto’ è stata colta dalla tragedia improvvisa. L’uomo era in macchina con un amico che ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Michele, cugino di Caterina Balivo è morto improvvisamente. Il 39enne era in auto con un suo amico a Qualiano in provincia di Napoli. L’uomo è stato colto da un malore, forse un infarto, ma sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa è realmente accaduto e quali sono state le cause della tragedia. Michele Balivo, secondo quanto riporta Napoli Today, ha lasciato i propri cari e la moglie la sera del 7 maggio scorso.

Imprenditore, di Trentola Ducenta, Michele era cugino dell’ex assessore di Aversa, Romilda Balivo e della conduttrice di ‘Detto Fatto’.

Colto da un malore improvviso mentre era in auto, l’amico che era insieme a lui ha allertato subito i soccorsi ma purtroppo qualsiasi tentativo di rianimarlo è stato utile.