Nadia Toffa salta la puntata de Le Iene: ‘Una serie di sfighe’

Nadia Toffa assente per la seconda volta ‘Le Iene’, la conduttrice salta la puntata andata in onda domenica 6 maggio 2018. In un post instagram Nadia ha spiegato cosa è successo e cosa l’ha costretta anche a rinunciare all’ospitata alla puntata serale di ‘Amici 17′, cui probabilmente parteciperà il prossimo 12 maggio.

‘Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio’, così Nadia Toffa in un post pubblicato su Instagram annuncia che l’assenza alla puntata di Amici andata in onda sabato 5 maggio e a cui avrebbe dovuto partecipare come ospite.

Nadia però, salta anche ‘Le Iene’ per la seconda volta. Nella puntata andata in onda ieri, la Toffa non era presente, ‘un nuovo pit stop consigliato dai medici’ così lo ha definito in un tweet. A causa dei suoi problemi di salute Nadia era stata costretta a rinunciare anche lo scorso 8 aprile.

Leggi anche: Nadia Toffa assente a Le Iene

Nadia però è una combattente e non molla, promette che tornerà prestissimo in pista e anche l’ospitata ad Amici, il programma di Maria De Filippi sembra solo rimandata di una settimana. ‘Aspettatemi che ci vediamo prestissimo’, ha scritto Nadia.