Michelle Hunziker: ‘Aurora, la mia scommessa’

‘Ho sempre sognato di lavorare un giorno con mia figlia’, dichiara Michelle Hunziker durante la conferenza stampa di presentazione di ‘Vuoi Scommettere?’, il nuovo programma in onda su Canale 5 a partire da giovedì 17 maggio, che la vedrà condurre con un’inviata d’eccezione: la sua ‘Auri’, appunto. Per le due si tratterà di un vero e proprio battesimo e, in attesa di vederle interagire sul piccolo schermo, mamma Michelle svela che Aurora ‘è davvero molto brava’.

Cuore di mamma, si potrebbe dire, ma la Hunziker assicura che la figlia ventunenne ‘sta facendo un bellissimo lavoro. La mamma non lo dovrebbe dire, sarà il pubblico a giudicare, ma io dico già che sei bravissima’.

Michelle ne approfitta, poi, per dire la sua anche sui figli d’arte e sulle difficoltà che questi spesso possono incontrare: ‘Mi piaceva togliere di mezzo il cliché che i figli d’arte non potessero essere anche geneticamente portati a fare questa cosa. Si fa molta fatica in Italia ad accettare un figlio d’arte. Aurora è cresciuta respirando musica e spettacolo e l’unica scommessa che vinceremo di sicuro è Auri’.