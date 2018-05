A circa due settimane dalla nascita di Louis di Cambridge, ecco le prime foto ufficiali del terzo figlio di William e Kate diffuse dall’account social di Kensington Palace: nelle immagini il terzogenito della coppia reale, il cui nome completo come sappiamo è Louis Arthur Charles, è ritratto da solo e poi in compagnia della sorellina Charlotte. Entrambe le fotografie sono state scattate da mamma Kate, come riporta con dovizia di particolari l’account dei Duchi di Cambridge, specificando anche che la prima immagine risale al 26 aprile, quando Louis aveva appena tre giorni, e la seconda, quella con Charlotte, al 2 maggio, in occasione del compleanno della principessina.

Per il momento brilla per la sua assenza il principino George, ma siamo certi che non mancheranno occasioni di vederlo in compagnia del fratellino. A commento delle immagini, William e e Kate si dicono ‘molto felici’ di condividere le prime foto ufficiali del piccolo Louis, ed è anche un modo, spiegano, di ringraziare il pubblico per ‘tutti i gentili messaggi’ ricevuti dal giorno della nascita del bambino.

Louis di Cambridge fotografato il 26 aprile 2018, ad appena tre giorni di vita.

Sua Altezza Reale principe Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor (sono questi i titoli e il nome completo) è nato a Londra il 23 aprile 2018 ed è il quinto nella linea di successione al trono britannico attualmente occupato dalla sua bisnonna, la regina Elisabetta II. Prima di lui vengono infatti il suo nonno paterno Carlo, suo padre William, suo fratello George e sua sorella Charlotte. Non è detto, anzi è improbabile, che Louis resti per sempre il quinto nella linea di successione al trono, perché per esempio gli eventuali figli di George lo scavalcheranno (così come Louis, appena nato, ha già scavalcato lo zio Harry, che ora è il sesto nella linea). Ma questo per il momento è un discorso prematuro…

Dopo la nascita di Louis Arthur Charles, i prossimi eventi mondani che riguardano la casa reale britannica prevedono ovviamente l’attesissimo matrimonio tra Harry e Meghan Markle, che sarà celebrato il prossimo 19 maggio nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Poi sarà la volta del battesimo di Louis (la data sarà annunciata a breve, probabilmente dopo le nozze di Harry e Meghan). Infine a ottobre Pippa Middleton, la sorella minore di Kate, che non è un membro della famiglia reale ma è comunque la cognata del futuro Re d’Inghilterra, diventerà mamma per la prima volta.

Insomma, di carne al fuoco per i tabloid britannici, e non solo, ce n’è davvero in abbondanza…