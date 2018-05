Giulia De Lellis contro Andrea Damante: ‘Mi rivedrà nel giorno del mai’

Giulia De Lellis non lascia molte speranze: ‘Andrea Damante mi rivedrà nel giorno del mai’. Chi sognava un ritorno di fiamma tra l’influencer e il dj veronese può, almeno per ora, mettersi l’anima in pace. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva ufficializzato la separazione dal tronista lo scorso 18 aprile, i motivi della rottura non sono mai stati chiariti ma è evidente che i due non sono più in buoni rapporti.

Nessuna speranza di rivedere Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme, almeno per ora, è quanto emerge da un commento scritto dall’influencer in risposta a una domanda chiara di un suo fan.

Giulia De Lellis attacca Andrea Damande: ‘Mi rivedrà l’anno del mai’

Nei giorni scorsi, un fan ha chiesto all’influencer come mai la mamma del dj – sempre pronta a difendere il figlio – non sia intervenuta e non abbia detto nulla sulle accuse di tradimento che sono state mosse all’ex tronista.

Dopo la rottura, Andrea Damante è stato infatti identificato da molti utenti del web come un traditore che avrebbe più volte fatto soffrire la povera Giulia.

‘In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti. Ma non ne ho voglia, mi reputo di più! Damante mi rivedrà l’anno del mai forse… Ma questo lui lo sa bene, e ora lo sapete anche voi così qualche anima bella se ne farà una ragione come presto presto ho dovuto fare anche io’, è la risposta piccata di Giulia De Lellis al fan che le ha chiesto come mai la mamma del dj veronese abia scelto il silenzio in questa situazione.

I follower di Giulia sono attentissimi e hanno notato che la ragazza non segue più le pagine social del dj e anche quelle della madre di Andrea Damante.

La rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis

Il mistero sulla separazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis si infittisce e sembra proprio che l’influencer sia a conoscenza di fatti che sono inconfessabili e che potrebbero provocare danni all’immagine di più persone.

Giulia continua a rimanere vaga sui motivi che hanno scatenato la rottura tra la coppia nata nel 2016 sotto i riflettori di ‘Uomini e Donne’, il programma di Maria De Filippi.

Intanto però le voci circolano e sono tutte contro Andrea Damante che è stato accusato di aver tradito Giulia più volte. Il dj ha però negato le accuse e ha minacciato di ricorrere a vie legali nei confronti di chi diffonde calunnie o di chi lo diffama. ‘Non cadrò nel tranello mediatico raccontando quali siano stati i motivi della fine della nostra relazione’, ha scritto qualche settimana fa il dj. Sembra dunque improbabile che l’ex tronista risponda a quanto scritto da Giulia.