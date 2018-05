‘Domenica Live’, Valeria Marini risponde alle accuse di Rita Rusic

Tutto era cominciato all’improvviso, dopo un’apparizione televisiva di Vittorio Cecchi Gori al programma ‘Storie Italiane’, l’ex moglie Rita Rusic era intervenuta raccontando un episodio riguardante il figlio presente alla festa di Vittorio: ‘Mario è un ragazzo che non ama apparire e mostrarsi. Ho chiesto che alla festa di compleanno non ci fossero fotografi, ma non è stato così, ci sono persone che vengono solo quando ci sono le telecamere per pubblicità e per dare fastidio alla famiglia’.

Non è tutto, ha rincarato la dose: ‘Ha rovinato la famiglia, è lei che ha rovinato tutto’. Davanti a queste dure parole, Valeria Marini, ospite a ‘Domenica Live’ ha cercato di difendersi e spiegare la sua versione dei fatti: ‘Negli anni che sono stata vicina a Vittorio, io ho incontrato un uomo solo con tanti problemi che si erano creati anche ingiustamente, ho cercato di aiutarlo e di sostenerlo, lui era già separato e divorziato da diversi anni, non mi sono mai intromessa nelle sue vicende familiari. Sono stati anni molto pesanti, molto difficili, l’ho fatto col cuore, senza pensarci. Non mi metto una medaglia, ma non voglio neppure essere accusata del contrario’. Arriva a sorpresa una telefonata di Cecchi Gori, ma non riesce a parlare e, tramite il dottore, saluta Valeria e Barbara.