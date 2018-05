‘Domenica Live’, scontro tra Nadia Rinaldi e Alberico Lemme

Ancora una volta una discussione molto accesa nel salotto della domenica pomeriggio di Barbara D’Urso. Protagonisti di questo violento faccia a faccia a ‘Domenica Live’ sono Nadia Rinaldi e Alberico Lemme. L’esuberante attrice e il farmacista si erano già scontrati animatamente in passato, ma nella puntata di Domenica 6 Maggio 2018 sono arrivati agli insulti veri e propri.

La Rinaldi stava raccontando del percorso intrapreso per il dimagrimento, della successiva operazione chirurgica che ha dovuto affrontare per la rimozione della pelle in eccesso e ha criticato duramente i piani alimentari divulgati da Lemme per perdere peso. Ecco che lui è intervenuto nel discorso definendola ‘un tronchetto’. L’attrice non ci ha visto più, si è infuriata e non ha esitato a insultarlo a sua volta: ‘Sei uno stronzetto, non devi insultare nessuno’. La padrona di casa Barbara D’Urso è stata costretta a intromettersi per tentare di far calmare i due litiganti, ma il farmacista ha incalzato nuovamente: ‘Io dico la verità, tu sei un insulto della natura’. Si è definito anche un ‘bioscultore’ per i metodi che consiglia a chi ha bisogno di dimagrire, ma la Rinaldi non trova adeguate le sue diete. I due continueranno sempre a litigare o riusciranno a giungere a una tregua?