‘Domenica Live’, Baye Dame Dia si scusa con Aida

Baye Dame ha attaccato Aida Nizar con violenza nella casa del Grande Fratello. Il ragazzo avrebbe dovuto essere presente nello studio di ‘Domenica Live’ nella puntata del 6 Maggio 2018 per avere un confronto dopo le ignobili azioni compiute, ma non c’è. Il programma inizia con un collagamento video con lui, che afferma di essere stato poco bene la notte precedente e quindi di non aver avuto la possibilità di partire e raggiungere il salotto di Barbara D’Urso.

La padrona di casa si dichiara dispiaciuta di aver dovuto mandarlo via definitivamente dalla trasmissione, dice che non avrebbe mai voluto riservargli un trattamento del genere, ma si è trovata costretta dati gli spiacevoli eventi. Gli offre la possibilità di scusarsi e di chiarire la sua posizione, ma il ragazzo non sembra veramente pentito tanto che Tonon, ospite dello show, afferma: ‘Non ne ha la minima voglia’. Poco dopo Baye Dame finalmente riesce a pronunciare delle scuse alla sorella di Aida, presente in studio: ‘Chiedo scusa alla famiglia se vi ho fatto soffrire, anche se le famiglie che hanno sofferto sono due, mi sono meritato la squalifica. Io sono il primo a essere contrario alla violenza, perché l’ho subita’. Karina Cascella ribatte: ‘Barbara è stata molto carina, io non ti avrei mai dato la possibilità di tornare in tv. Meritavi solo di capire e vergognarti di quello che hai fatto. Le tue scuse non bastano, hai rovinato un programma bellissimo con messaggi d’odio’.