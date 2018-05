‘Ballando con le stelle’, polemica per Gessica Notaro in finale

La partecipazione di Gessica Notaro a ‘Ballando con le stelle’ è stata oggetto di discussioni e polemiche varie sin dal’inizio. La ragazza, miss riminese sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, è sempre stata accusata di ricevere dei favoritismi e di essere una privilegiata. Prima dell’esibizione della puntata di sabato 5 Maggio 2018, la presentatrice ha mandato in onda un video in cui Gessica si sfoga col suo compagno di ballo in sala prove, non ha gradito le recenti accuse che sminuiscono il suo talento e non accetta il parere di chi la considera una raccomandata. ‘Ci tengo a vincere, poi come andrà andrà. Sono focalizzata sull’obiettivo. Lo faccio sì per portare un messaggio, ma in questo particolare momento lo faccio per fare felice anche me stessa. Forse, dopo tutto, un po’ me lo merito, credo’. E lo merita sì, l’esibizione della coppia è di alto livello e si aggiudica la finale del 19 Maggio. La Lucarelli dice la sua in merito alla polemica: ‘Ho letto sui social che Gessica se l’è giocata tanto, la sua storia, ma non è così, è una donna che balla benissimo’. Roberta Bruzzone aggiunge: ‘Sei pronta non solo per la finale, ma per tanto altro; avevamo bisogno di una donna come te’. E Gessica è stata proprio un simbolo di forza e di riscatto, una speranza per le donne che subiscono e hanno subito violenza come lei.