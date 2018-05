‘Ballando con le stelle’, Nathalie Guetta in finale tra le polemiche

Ancora polemiche durante la nona puntata di ‘Ballando con le stelle’, lo show del sabato sera di Rai 1. La semifinale ha visto scontri molto accesi e opinioni alquanto discordanti. Tra le sei coppie di finalisti c’è anche quella formata da Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale, coppia che, secondo qualcuno, non meritava la finale a causa dell’incapacità dell’attrice di ‘Don Matteo’. Come hanno fatto a raggiungere questo risultato?

Il giornalista Sandro Mayer ha deciso di assegnare proprio a lei il tesoretto di cinquanta punti ottenuto dai ballerini per una notte Ivana Trump e Rossano Rubicondi ed ecco che, da ultima in classifica, è arrivata direttamente al secondo posto. La polemica si accende, ‘Il gioco è stato divertente nelle prime puntate, ma ora è profondamente ingiusto. Siamo nel ridicolo. Il risultato grida vendetta’ ha affermato la Lucarelli, accendendo una miccia pericolosa. Secondo il direttore, lo show avrebbe bisogno anche di simpatia e non solo di talento e quindi la Guetta sarebbe proprio la persona più meritevole, per aver dato al pubblico uno spettacolo divertente. Non solo i giudici contro Mayer, insorge anche la maestra Alessandra Tripoli che lo accusa di aver agito a caso e senza una logica. Lo scontro ha fatto agitare Nathalie, che è scoppiata in lacrime e ha detto: ‘Non è colpa mia’.