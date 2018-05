‘Ballando con le stelle’, il valzer romantico di Ciacci e Todaro

Durante il corso della puntata della semifinale, Ciacci ha potuto respirare un’aria più tranquilla, si è concentrato sull’esibizione, che ha avuto un riscontro molto positivo, e ha realizzato un suo grande sogno: ballare il valzer col suo principe azzurro.

‘Stasera con il valzer mi sono sentito come la Principessa Sissi, finalmente la posso fare in modo elegante. Io ho sempre sognato di ballare il valzer col mio principe azzurro e se con questo valzer arrivo alla finale, questa è la mia più grande soddisfazione’.

Guillermo Mariotto resta l’unico a non gradire la coppia Ciacci-Todaro e non si riesce a capire il motivo del suo giudizio negativo, vista l’importanza del percorso intrapreso con l’introduzione della same sex dance. Lo stesso Ciacci non comprende e prova a immaginare le motivazioni: ‘o è geloso perché vorrebbe essere al mio posto o perché deve dire per forza il contrario di quello che dicono gli altri’.

Grazie al coraggio della presentatrice Milly Carlucci, è stato raggiunto un obiettivo importante: nel 2019 si terrà a Roma la prima gara ufficiale di same sex dance. Canino afferma: ‘abbiamo vinto una grande battaglia, grazie a Milly, è una cosa rivoluzionaria’. Infatti la Carlucci e Ciacci sono stati i primi a introdurre il ballo uomo-uomo tra le edizioni di tutto il mondo di ‘Ballando con le stelle’.