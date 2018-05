‘Amici’, quattro eliminazioni in una sola puntata

Grandi cambiamenti nello svolgimento della gara durante la quinta puntata del serale di ‘Amici’, andata in onda Sabato 5 Maggio 2018. La doppia eliminazione era stata annunciata diversi giorni fa e, per renderla reale, gli autori hanno dovuto apportare delle modifiche al regolamento.

Il nuovo meccanismo ha previsto sfide dirette tra i vari concorrenti delle due squadre, senza passare per le esibizioni di gruppo. I ragazzi non sono stati giudicati dal televoto, ma direttamente dai professori della Commissione interna e, purtroppo, sono stati ben quattro a dover abbandonare per sempre la scuola. Per restare in gara servono quattro ‘sì’, per essere eliminati bastano cinque ‘no’. La squadra bianca subisce un duro colpo: è rimasta sprovvista di ballerini, infatti Valentina e Luca sono tra i quattro eliminati. Anche i cantanti Matteo e Zic sono rimasti fuori dal gioco. Il pubblico protesta per tutte queste squalificazioni e per l’assenza del televoto. Matteo, in particolare, aveva già avuto una brutta notizia poco prima: nessuna casa discografica si è interessata a lui, quindi anche il sogno di un disco svanisce per sempre. Mancano tre puntate alla finale prevista per il 2 Giugno 2018 e i concorrenti rimasti sono sette.