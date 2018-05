‘Amici’, Matteo umiliato davanti a tutti

Tante eliminazioni nella sesta puntata di 'Amici', il talent show del sabato sera di Mediaset. Il cantante della squadra blu Matteo, in sfida contro Einar, perde e deve abbandonare il programma con cinque 'no' e soltanto due 'sì'. Inoltre Matteo non riceve alcuna proposta dalle case discografiche, interessate invece ad altri ragazzi.

da Giulia Scotto, il