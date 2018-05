‘Amici’, Heather Parisi e Arisa contro Biondo

Le polemiche nei programmi del sabato sera sembrano non finire mai. Nella quinta puntata del serale di ‘Amici’ è stato ancora una volta Biondo, il cantante della squadra bianca, al centro di diverse discussioni.

Accantonato il discorso sull’utilizzo dell’auto-tune, strumento usato dal ragazzo per perfezionare la voce e l’intonazione, Heather Parisi lo attacca duramente su un altro fronte.

Pare che alla ballerina italo-americano il pezzo inedito di Biondo, ‘La mia ex chiama’, ricordi molto la canzone ‘Ex Calling’ dei 6Lack, tanto da definirlo una cover. Ermal Meta interviene per spiegare tutto: ‘Non è una cover. Si chiama tecnicamente campionamento. Si prende solo una parte’, il ragazzo si difende definendo questa ‘parte’ un tributo al gruppo.

Non è tutto, anche Arisa, ospite d’eccezione della puntata, non si risparmia nelle critiche durante la sfida tra Einar e Biondo: ‘Biondo sta cavalcando un genere che va di moda e la moda è passeggera. Einar mi sembra un ragazzo che oltre a cantare testimonia un modo di essere. Scusami Biondo, questo è quello che penso. Sicuramente farai più soldi e più successo’. Biondo non si è smentito e anche durante il duetto ha utilizzato l’auto-tune, solo Simona Ventura lo difende: ‘Sei nel posto giusto al momento giusto’.