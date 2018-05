‘Amici’, Ermal Meta si commuove in diretta

Non solo scontri e discussioni, ma anche momenti emozionanti nella quinta puntata del serale di ‘Amici’, il talent show del sabato sera di Maria De Filippi. Ermal Meta era stato chiamato a duettare con Einar, il cantante della squadra blu, sulle note di un suo famoso pezzo, ‘Vietato morire’. All’improvviso un tenero colpo di scena: nel bel mezzo dell’esibizione entra in scena Giuseppe, un piccolo fan di Ermal Meta.

Lui, visibilmente stupito ed emozionato per l’arrivo inaspettato del bambino, gli ha ceduto il suo posto e lo ha fatto cantare con Einar. Ha preferito godersi lo spettacolo sedendosi sui gradini, i suoi occhi erano pieni di lacrime di commozione. “Vi presento Giuseppe, un bambino di 8 anni che ha però il coraggio di stare sul palco di fronte a tutti’, lo ha presentato così al pubblico, appena terminata la canzone. Giuseppe era diventato famoso sul web grazie a un video in cui cantava proprio un pezzo di Ermal, ‘Non mi avete fatto niente’. Il cantante lo aveva visto e lo aveva contattato per invitarlo sul palco del Forum di Assago. Due momenti veramente speciali nel giro di poco tempo per il piccolo Giuseppe, avrà anche lui un futuro nel mondo della musica?