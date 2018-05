Protagonista delle cronache gossippare delle ultime settimane, Silvia Provvedi a Verissimo ha ribadito la sua posizione di fermezza nei confronti del suo (ex?) fidanzato Fabrizio Corona, confermando di avergli dato una sorta di ultimatum e che se le cose nella loro vita non cambieranno, lo mollerà definitivamente. Una presa di posizione decisamente dura da parte di una ragazza che negli ultimi anni ha sopportato pazientemente tutto, anche la carcerazione di Corona per circa un lungo periodo, ma che adesso è giunta veramente al limite.

‘Ho dato a Fabrizio un ultimatum’, ha spiegato Silvia Provvedi ai microfoni di Silvia Toffanin, ‘Se non cambiano le cose ci separeremo. Lui è in una fase di recupero, ma non so se sono pronta io a recuperare. Chi vivrà vedrà’. Ovviamente non c’entrano nulla le foto circolate di recente di Fabrizio Corona con Belén, anzi se nella coppia c’è qualcuno di geloso non è di certo la Provvedi…

‘Proprio così, al contrario la troppa gelosia di Fabrizio è stata una delle cause principali di questa crisi, oltre alla voglia di voler sempre fare notizia’, ha confermato a Verissimo la cantante delle Donatella, ‘Al massimo quello che non ho gradito di quelle foto ormai famose, anzi l’ho trovata proprio di cattivo gusto, è la voglia sempre e comunque di fare gossip su una storia trita e ritrita che forse ha stancato non solo me, ma tutti gli italiani’.

Da parte di Silvia Provvedi, quindi, nessuna gelosia verso Belén Rodriguez: ‘Ribadisco per l’ennesima volta che la mia crisi con Fabrizio Corona non è nata dalle foto uscite di lui con Belen, è stata una pura coincidenza. La nostra crisi è nata da quando è uscito dal carcere, perché abbiamo un modo diverso di vedere le priorità della vita. Lui si è dimenticato delle promesse che mi aveva fatto. Io ho 24 anni e non ho intenzione di rovinarmi la vita, ho intenzione anche di essere apprezzata e di vivere’.

Insomma, o Fabrizio Corona riga dritto o può dire addio alla sua Silvia. E chissà dove la trova un’altra che aspetta la sua uscita dal carcere per 18 lunghissimi mesi: ‘Il tempo che ho perso per lui non me lo ridarà più nessuno, anche se rifarei tutto quello che ho fatto per Fabrizio. Ma proprio per questo dovrebbe rispettare di più le privazioni che dovuto sopportare a causa sua. Ora sono in una fase decisionale, devo capire se la persona che ho incontrato tre anni fa sia la persona che al momento voglio al mio fianco. Fabrizio è a tratti un po’ leggerino…’.

L’intervista completa di Silvia Provvedi a Verissimo su Fabrizio Corona andrà in onda sabato 5 maggio 2018 su Canale 5 a partire dalle ore 16:00.