Dopo la presunta offesa di Belén Rodriguez, Michelle Hunziker risponde su Instagram affermando di volerle bene così com’è. La showgirl argentina ha, infatti, scritto un lungo messaggio di ‘scuse’ alla collega di Canale 5 dopo essersi accorta dell’immensa gaffe – probabilmente parte di una gag organizzata ad hoc – fatta di fronte ai paparazzi, scatenando l’opinione pubblica. La risposta della Hunziker è stata, però, tutt’altro che furiosa.

‘Ti voglio bene’ scrive, dunque, Michelle Hunziker sulla propria storia di Instagram, chiudendo nel migliore modo possibile il fraintendimento avvenuto tra le due ex colleghe di Striscia la Notizia. Nonostante l’immensa offesa avanzata da Belén Rodriguez che probabilmente farà parte dello spettacolo ‘Vuoi scommettere?’, la moglie di Tomaso Trussardi ha reagito con leggerezza abbracciando e capendo l’inaspettato sfogo dell’amica argentina.

Michelle Hunziker perdona Belén Rodriguez per l’offesa

Si è svolto su Instagram il botta e risposta tra Michelle Hunziker e Belén Rodriguez a seguito dello sfogo inaspettato della showgirl argentina. Quest’ultima è infatti stata perdonata dalla collega.

‘Belén, ti voglio bene per come sei’ scrive la Hunziker sulla propria storia Instagram, perdonando così definitamente la collega per la gaffe… organizzata per il nuovo programma ‘Vuoi scommettere?’.

Come spiegato dalla stessa Belén in rete, l’attacco è stato del tutto infondato e l’ira l’avrebbe portata ad affermare cose che in realtà non pensa: ‘Non sono come Michelle che senza paparazzi va in depressione’, aveva sostenuto la showgirl argentina agli insistenti e sempre presenti fotografi.

‘Ho chiamato Michelle mortificata, e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazione all’accaduto, la ringrazio, perché mi ha dato un’ulteriore lezione di vita’, ha poi riportato in serata la Rodriguez su Instagram.

Cosa è accaduto tra Belén Rodriguez e Michelle Hunziker?

Dopo essere stata a lungo perseguitata, Belén Rodriguez si è sfogata definitivamente contro i paparazzi e… Michelle Hunziker, tirandola in causa senza alcun motivo apparente.

‘Non mi fate le foto tutto il tempo. Io sto uscendo di testa, sto andando a vivere in campagna. Non ne posso più’ ha in un primo momento urlato la showgirl argentina, per poi rispondere ad un paparazzo che ha tirato in ballo la Hunziker definendola il suo alter-ego: ‘A lei piace, a lei piace. Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso’.

Insomma, un’apparente frecciata che ha subito scatenato l’opinione pubblica: qualcuno ha però ipotizzato si trattasse di una gag organizzata ad hoc per il nuovo programma ‘Vuoi scommettere’, condotto da Michelle e dalla figlia Aurora.

Belén e Michelle potrebbero, dunque, essere state protagoniste di una simpatica messa in scena che sarà presentata all’esordio della nuova trasmissione di Canale 5.