Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme nel film di Natale ‘Amici come prima’

Il duo Massimo Boldi e Christian De Sica torna a conquistare il botteghino con la classica commedia natalizia ‘Amici come prima’. Dopo 13 lunghi anni da separati, la coppia di attori attori recita nuovamente insieme nel film diretto dallo stesso De Sica e prodotto da Indiana Production in collaborazione con Medusa Film che ne è anche il distributore.

Christian De Sica e Massimo Boldi hanno alle spalle una collaborazione durata quasi vent’anni. Un sodalizio nato nel 1986 con la commedia ‘Yuppies- i giovani di successo’ e poi interrotto nel 2005, anno di uscita di ‘Natale a Miami’. Il divorzio consensuale tra i due non era però stato immune da polemiche.

. @MassimoBoldi e @ChriDeSica di nuovo insieme!!#AmiciComePrima a Natale il nuovo film per la coppia doc della commedia italiana.

Continuate a seguire la pagina #Medusa per tutte le informazioni! pic.twitter.com/I5nAvEK867 — Medusa Film (@medusa_film) May 4, 2018

Christian De Sica accusò Massimo Boldi di essere geloso, dal canto suo cipollino dichiarò di sentirsi a disagio nel non poter lavorare liberamente e come avrebbe desiderato. In realtà il comico milanese ha poi dichiarato che la lite tra i due non è mai esistita: ‘Era tutto concordato tra me e Christian, sono 15 anni che giochiamo. Ma posso litigare con Christian io?’, aveva confessato a Barbara D’Urso e proprio in quella stessa occasione si era reso disponibile a lavorare nuovamente con De Sica: ‘Stiamo cercando di trovare un’idea. Non è facile. Mi auguro di tornare a fare un film con Christian. Sarei felicissimo’.

Idea trovata! Christian De Sica e Massimo Boldi sono pronti a strappare qualche risata e probabilmente non è un caso che il ritorno del duo sia segnato da un titolo quale: ‘Amici come prima’.