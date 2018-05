Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice di X Factor?

Potrebbe essere Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale il prossimo giudice di X Factor. Per ora nessuna conferma ufficiale da parte di Sky, ma solo indiscrezioni. I rumors vedono infatti il leader della band arrivata seconda nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, in trattativa con Sky per sedere al fianco di Mara Maionchi e Fedez nella dodicesima edizione del talent.

Dalla conduzione del Concerto del 1 maggio alla poltrona di giudice di X Factor? Potrebbe essere questo il futuro televisivo di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale che secondo il portale musicale AllMusicItalia sarebbe in trattativa con la FremantleMedia per ricoprire il ruolo di giurato nella dodicesima edizione di X Factor.

Lodo Guenzi a X Factor 12?

Nessuna conferma ufficiale, ma solo voci: Lodo Guenzi potrebbe essere il prossimo giudice di X Factor. Manuel Agnelli e Levante hanno infatti rinunciato al ruolo e da allora si è aperto una sorta di ‘toto nomi’. Unico dato certo è che nell’edizione 12 del talent ritroveremo Mara Maionchi e Fedez.

Da poco sono cominciate le nuove audizioni per i cantanti che prenderanno parte a X Factor Italia e cresce l’attesa per conoscere i nomi dei prossimi giudici, il cast al completo. Oltre alla possibile presenza di Lodo Guenzi, tra gli altri nomi papabili spunta quello di Emma Marrone. Escluso il ritorno di Morgan, sembra che tra i grandi nomi che abbiano rifiutato il ruolo ci siano quelli di Ermal Meta e di Sfera Ebbasta.

Lodo Guenzi e i talent show

L’ipotesi della partecipazione di Lodo Guenzi si riaggancia anche a un’intervista rilasciato durante la presentazione del concertone del 1 Maggio, presentato insieme ad Ambra Angiolini, in cui Lodo non ha negato la sua disponibilità a partecipare a un talent show in veste di giudice.

‘Un talent? Certo che avrei paura. Ho paura di un sacco di cose, anche di prendere l’aereo, ma se non ci provo, poi come faccio? Bisogna essere consapevoli del fallimento. Sai quanta paura avevo ad andare con Una vita in vacanza in un contesto come Sanremo? ‘, ha dichiarato alla rivista Rolling Stones.

Eppure Lodo e la sua band in passato non hanno mostrato particolare apprezzamento nei confronti dei talent show tanto che avevano espresso la loro idea in musica con il brano del 2017 ‘Nasci rockstar, muori giudice ad un talent show’.

Come reagiranno i fan della band? Sempre nell’intervista rilasciata alla rivista Rolling Stones, Lodo aveva affrontato il tema di chi lamenta un loro ‘allineamento al sistema’. ‘Nel sistema, ci viviamo tutti quanti: è il mondo che, in qualche maniera, ci siamo anche scelti. E proprio dentro il margine di questo sistema ci sono da conquistare degli spazi di libertà per spostare sempre un po’ più in là quello che si può fare. Non sono neanche così presuntuoso da pensare che ci sia una fascia elitaria con cui parlare’, ha detto poche settimane fa pronto a conquistare ‘più persone possibili’, magari quello spazio di cui parla nell’intervista potrebbe essere proprio ‘X Factor’.