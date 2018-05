J-Ax, il messaggio di addio a Fedez: ‘È stata un’avventura pazzesca’

Il duo J-Ax e Fedez sta per dirsi addio, ma prima di farlo i due cantanti lanciano il singolo ‘Italiana’, l’ultimo della loro collaborazione. In un lungo messaggio pubblicato su Instagram il giudice di ‘The Voice of Italy’ ha voluto omaggiare e ringraziare il suo compagno di avventura ricordando l’inizio del loro duo, un rapporto professionale cominciato per gioco.

È uscito ‘Italiana’, l’ultimo singolo di J-Ax e Fedez, l’ultimo di una lunga collaborazione che sta per giungere alle battute finali: il 1 giugno i due rapper suoneranno insieme per l’ultima volta allo stadio San Siro di Milano. In occasione del lancio della nuova hit, J-Ax ha pubblicato su Instagram un messaggio speciale per il collega e amico.

Il messaggio di addio di J-Ax e Fedez

‘Quello che doveva essere un progetto per ‘svagarci’ e prendersi una pausa dalle rispettive carriere soliste si è trasformato in una astronave che ci ha portato qua, dove nessun artista col nostro background era mai arrivato prima’, J-Ax e Fedez pubblicano questo messaggio per ricordare l’inizio di una fortunata collaborazione che li ha portati lontani.

Una collaborazione che sta per concludersi, ma che entrambi hanno definito ‘un’avventura pazzesca’. A poche ore dal lancio del loro ultimo singolo, ‘Italiana’ i due rapper condividono un messaggio speciale per raccontare un’esperienza, che ‘ha cambiato le loro vite’. ‘Come ogni cosa anche questa ‘saga’ sta raggiungendo il termine’, così i due rapper annunciano la fine del loro fortunato sodalizio.

‘Questa è la storia che abbiamo raccontato , una storia di lavoro, di divertimento e di amicizia, una storia ‘Italiana”, aggiungono i due cantanti in conclusione. J-Ax e Fedez, dopo il concerto di Milano torneranno alla loro vita da ‘single’, professionalmente parlando.

‘Italiana’, l’ultimo singolo di J-Ax e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez, insieme al piccolo Leone ballano sulle note dell’ultimo singolo del neo papà e di J-Ax, ‘Italiana’. È un risveglio in musica quello dei follower del rapper che si godono, in un video instagram, alcune note di ‘Italiana’.

Dai mondiali alle elezioni, alla cucina e ai leader politici, ‘italiana’ è il ritratto attuale del nostro Paese, la hit ne definisce i pregi, ma anche i difetti. La canzone si prepara a diventare il potenziale tormento dell’estate 2018 così come negli ultimi anni i singoli di j-Ax e Fedez hanno accompagnato la stagione più calda dell’anno.