Gf15, Veronica Satti bestemmia?

Veronica Satti potrebbe essersi ‘macchiata’ di una violazione delle regole del Grande Fratello, la figlia di Bobby Solo avrebbe bestemmiato. Sul web circola un video che incastrerebbe la Satti. Dopo la presunta bestemmia di Filippo Contri, argomento mai affrontato da Barbara D’Urso in puntata, potrebbe essere dunque il secondo caso bestemmia della quindicesima edizione del rality show di Canale 5.

Nuova bufera sul Grande Fratello 15, dopo le polemiche sul comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar che hanno poi portato alla squalifica del concorrente, nel mirino del web finisce anche la figlia di Bobby Solo: Veronica Satti, che stando a un video diffuso in rete, avrebbe bestemmiato.

Veronica Satti, la presunta bestemmia

Nelle ultime ore, sul web circola un video sul Grande Fratello 15, la protagonista è Veronica Satti che nell’audio diffuso avrebbe bestemmiato. Le immagini riprese da un utente non sono chiarissime ma sembra che la concorrente del reality show abbia pronunciato una bestemmia.

L’audio della figlia di Bobby Solo è coperto da altri rumori e dunque non si può affermare con certezza se la Satti abbia bestemmiato o meno così come non è stato possibile farlo con Filippo Contri, che qualche settimana fa era stato accusato dal web dello stesso ‘crimine’.

Leggi anche: Grande Fratello 15, Filippo Contri bestemmia in diretta TV?

Il caso di Filippi Contri non è stato affrontato da Barbara D’Urso in puntata, l’ultimo serale del Gf15 è stato ampiamente occupato da ben altre questioni, tra cui la squalifica di Baye Dame e i diversi provvedimenti presi dal Grande Fratello nei confronti di alcuni concorrenti per quanto accaduto nella casa la seconda settimana del reality.

In passato, ci sono stati diversi casi di bestemmia al Grande Fratello, sia nip che vip, che hanno portato all’eliminazione di alcuni concorrenti tra cui Filippo Nardi e Marco Predolin.

Intanto sui social molti affrontano il ‘caso bestemmia’, un tema caldo per il web e gli appassionati del Grande Fratello. Alcuni utenti puntano il dito contro Veronica, altri ritengono che la questione non verrà presa in considerazione esattamente come è accaduto per Filippo Contri. Alcuni si dichiarano stanchi di seguire questa edizione del reality, altri accusano la produzione di aver punito solo un piccolo gruppo di concorrenti per gli episodi gravi che si sono verificati nella casa più spiata d’Italia.

Questa volta Barbara D’Urso si soffermerà sulla questione e la produzione sarà costretta a prendere provvedimenti nei confronti di Veronica Satti? Lo scopriremo nella prossima puntata serale.