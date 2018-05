Carlo Conti, gli auguri a Stella la figlia di Fabrizio Frizzi: ‘Buon compleanno da babbo Carlo’

Carlo Conti ha dedicato la puntata de L’Eredità andata in onda ieri, giovedì 3 maggio 2018 a Stella la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan. La piccola ha compiuto 5 anni e per lei è stato il primo compleanno senza il papà. Carlo Conti ha sentito l’esigenza di lanciare un messaggio speciale per la bambina in apertura della puntata di ieri del quiz show di Rai 1.

Per Carlo Conti, Fabrizio Frizzi non era solo un collega, ma anche un amico. Il conduttore de ‘La Corrida’ ha preso il timone de ‘L’Eredità’ dopo la scomparsa del celebre volto di Rai 1 un passaggio di consegne molto doloroso per lui. Dopo i suoi auguri a Stella in diretta su Rai 1, il web ha voluto omaggiare la figlia di Fabrizio Frizzi con tantissimi messaggi di affetto.

Carlo Conti, gli auguri alla figlia di Fabrizio Frizzi

‘Questa sarà una puntata speciale che voglio dedicare interamente a una bambina meravigliosa, brava e che si chiama Stella. Auguri di buon compleanno da babbo Carlo e da parte di tutto lo studio de l’Eredità’, così Carlo Conti apre la puntata de L’Eredità andata in onda ieri sera, giovedì 3 maggio 2018.

Il video degli auguri di Carlo Conti a Stella Frizzi

Un messaggio sentito e commosso quello del conduttore che ha avuto un pensiero speciale per la piccola Stella che festeggia il primo compleanno senza il papà, Fabrizio Frizzi scomparso lo scorso 26 marzo.

La dedica del conduttore de ‘La Corrida’ ha commosso il pubblico e tantissimi utenti hanno poi voluto omaggiare Stella Frizzi con messaggi affettuosi indirizzati a lei ma anche a Carlotta Mantovan.

"Babbo Carlo"



Sono un fiume di lacrime#leredita — Barto (@BartCarbu) May 3, 2018

Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan

Stella è nata il 3 maggio del 2013, mamma Carlotta Mantovan e papà Fabrizio Frizzi erano già legati da undici anni. Dopo la nascita della piccola la coppia ha poi deciso di sposarsi e il matrimonio si è celebrato l’ottobre del 2014.

‘Amore a prima vista, ma anche a seconda, a terza, a quarta… all’infinita vista!’, aveva scritto Fabrizio Frizzi 5 anni fa pubblicando una sua foto insieme a Stella.

Amore a prima vista, ma anche a seconda, a terza, a quarta... all'infinita vista! pic.twitter.com/RzWvKnHc0W — Fabrizio Frizzi (@FabrizFrizzi) August 28, 2013

In una delle sue ultime interviste, Fabrizio Frizzi aveva parlato della figlia Stella come la sua ragione di vita: ‘Lotto per continuare a veder crescere la mia creatura, per esserle d’aiuto e un punto di riferimento. Non so se mia figlia abbia capito quanto è accaduto, abbiamo cercato di proteggerla, ma so che i bambini capiscono molto più di quanto immaginiamo: ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l’energia per continuare a combattere’.