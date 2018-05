Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello: ‘Strumentalizzano la mia storia con Simone Coccia’

Stefania Pezzopane proprio non se lo aspettava che il Grande Fratello strumentalizzasse la sua love story con Simone Coccia, concorrente del reality show. Questo il sunto del pensiero della deputata Pd da anni legata a uno degli inquilini più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello.

Intervistata da Pierluigi Diaco su Oggi, Stefania Pezzopane si scaglia contro il reality show. ‘Non immaginavo affatto che la trasmissione Grande Fratello usasse, strumentalmente e in modo così morboso, la mia storia d’amore per raccontare l’esperienza di Simone nella Casa’. La compagna dell’ex spogliarellista non ha gradito il modo in cui viene descritto e presentato il suo fidanzato.

‘Stanno facendo di tutto per sottolineare certi aspetti del suo carattere nella speranza, forse, che io mi infastidisca. Purtroppo hanno fatto male i loro conti: conosco molto bene Simone e lui dentro si comporta come meglio crede’, ha dichiarato la Pezzopane nell’intervista. Eppure, prima che entrasse nella casa, la deputata aveva messo in guardia il suo compagno: ‘Stai attento alle trappole’, è la raccomandazione che aveva dato a Simone prima che lui varcasse la soglia della porta rossa.

‘Simone non è il primo fidanzato bello che ho. Le posso garantire che ho sempre avuto accanto a me bei ragazzi’, ha poi aggiunto e confidato la deputata PD che ha raccontato degli amici che le hanno voltato le spalle dopo il suo fidanzamento con Simone Coccia. ‘Si sono vergognati di continuare a frequentarmi perché Simone ha un modo di essere che, secondo loro, non è compatibile con il mio ambiente’, ha confessato la deputata.

Intanto Simone Coccia è tra i nominati della settimana e potrebbe uscire, ma Stefania continua a fare il tifo per lui. ‘Se vincere il Gf15 è il suo bene, spero che vinca, anche se dovrà stare nella casa due mesi’, aveva dichiarato qualche settimana fa.