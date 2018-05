Commosso Paolo Bonolis per la figlia Silvia, vincitrice di una medaglia nel corso di una competizione sportiva. Attaccato alla sbarra del bordocampo, il conduttore televisivo è stato paparazzato con occhi pieni di lacrime, felice del trionfo della figlia avuta dalla moglie Sonia Bruganelli. La coppia ha altri due figli, Adele e Davide mentre Bonolis è padre di Stefano e Martina, nati dal matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller.

Felicità e commozione, dunque, in casa Bonolis per la vittoria di una medaglia della figlia Silvia. Impossibile, per i presenti, non aver notato gli occhi pieni di lacrime del noto conduttore televisivo, così simpatico e spavaldo sul piccolo schermo e tenero e dolce papà nella vita quotidiana. Papà Bonolis è stato paparazzato dal settimanale ‘Diva e Donna’ al di dietro delle sbarre del bordocampo, per poi essere stato fotografato assieme alla moglie Sonia ed alla figlia.

Paolo Bonolis, un tenero papà con la figlia Silvia

Un papà sempre più orgoglioso Paolo Bonolis, così distratto talvolta spavaldo in televisione, ma così tenero nel ruolo di padre. Paolo Bonolis è infatti stato immortalato fortemente commosso nel corso di una competizione sportiva che ha visto trionfare la figlia Silvia.

Il conduttore, al termine della partita, si è sciolto in un dolce ed affettuoso abbraccio con la figlia quattordicenne, per poi scoppiare in lacrime dalla felicità.

Accanto a loro anche la moglie nonché mamma di Silvia Sonia Bruganelli.