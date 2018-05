Gf15, il flirt tra Alessia Prete e Matteo Gentili, lui: ‘Ci cerchiamo’

Sta per nascere una nuova coppia al Grande Fratello 15? Matteo Gentili e Alessia Prete sembrano sempre più vicini, il giocatore avrebbe dunque dimenticato Paola di Benedetto? Per ora nessun bacio, ma solo un piccolo flirt. ‘Giochiamo, ci cerchiamo, è inevitabile. Non so come andranno le cose’, ha raccontato Matteo Gentili a Luigi Favoloso.

Dopo Filippo e Lucia sta per scoppiare nuovamente l’amore al Grande Fratello 15? Matteo e Alessia si mostrano sempre di più insieme e sono sempre di più complici. Lui le ha confidato come si è sentito quando la love story con Paola di Benedetto è finita. I due scherzano e giocano insieme, ma per ora nulla di più.

Sta veramente nascendo una nuova coppia nella Casa? #GF15



Nella casa scoppia il gossip e gli altri coinquilini fanno il tifo per la nascita di questa nuova coppia. Si piacciono ma sono riservati, è così che i concorrenti descrivono Matteo Gentili e Alessia Prete. I due in effetti sembrano molto frenati, lo stesso Matteo Gentili non ha nascosto le sue paure derivanti dal fatto che il sentimento potrebbe sorgere nella casa e poi affievolirsi una volta fuori.

I coinquilini del Gf parlano di Alessia e Matteo

‘Secondo me voi due non siete due persone che possano farsi travolgere’, ha sentenziato Luigi Favoloso. Il resto del gruppo non perde l’occasione di fare gossip sulla probabile nuova coppia, riuniti in salotto e lontani dagli occhi di Matteo e Alessia i coinquilini della casa hanno parlato del flirt tra i due. ‘Sono molto in armonia’, è il pensiero di Lucia Bramieri accolto anche dagli altri concorrenti.

Matteo Gentili potrebbe quindi voltare pagina dopo la rottura con Paola di Benedetto? Non resta che attendere gli sviluppi del flirt tra lui e la ventiduenne torinese.