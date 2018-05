Flavio Insinna a L’Eredità? È polemica sui social

L’indiscrezione corre sul web: Flavio Insinna potrebbe prendere il posto di Carlo Conti a ‘L’Eredità’ ed è polemica sui social. Il programma che fu di Fabrizio Frizzi e che il conduttore de ‘La Corrida’ ha preso in gestione dopo la morte del collega, potrebbe segnare il ritorno su Rai 1 di Flavio Insinna. Nessun contratto firmato per ora, ma solo voci e indiscrezioni, ma il web attacca il servizio pubblico.

Dopo i fuori onda di ‘Affari Tuoi’ trasmessi da Striscia La Notizia e poco positivi all’immagine del conduttore e attore romano, Flavio Insinna non si è più visto su Rai 1 ma potrebbe tornare come conduttore de ‘L’Eredità’.

A lanciare l’indiscrezione secondo cui Flavio Insinna prenderà il posto di Fabrizio Frizzi e poi di Conti a L’Eredità è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, il quale in un tweet ha pubblicato la notizia senza nascondere qualche nota polemica: ‘Insinna sta facendo di tutto per ottenere #leredita. Lo dico senza giri di parole: imbarazzante. Pensare di sostituire un signore di nome Fabrizio Frizzi con chi insulta concorrenti, autori e giornalisti è vergognoso. Insinna è l’anti-Frizzi, la Rai si eviti questa figuraccia’, ha scritto Candela.

Il web è insorto dimostrando che i fuori onda di Flavio Insinna ad ‘Affari Tuoi’ non sono stati certo dimenticati dagli utenti e non hanno giovato alla sua immagine. Immediato è scattato il paragone tra quella che viene definita ‘l’arroganza di Insinna’ contro la ‘bontà e la purezza di Fabrizio Frizzi. ‘Se la Rai vuole affossare l’Eredità faccia pure’ si legge sui social qualcuno addirittura chiede che Flavio Insinna non entri più in Rai. Per ora nessuna conferma ufficiale, né una risposta di Flavio Insinna alle polemiche che stanno alimentando il web su una sua probabile conduzione de ‘L’Eredità’.