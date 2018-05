Web in fermento oggi per un video in cui Belén offende Michelle Hunziker affermando che ‘senza paparazzi va in depressione’, salvo poi ritrattare con tanto di scuse e pentimento pubblico. Una vicenda in realtà talmente assurda da far nascere il sospetto che sia stata studiata ad arte per promuovere il nuovo programma della showgirl italo-svizzera dal titolo ‘Vuoi scommettere?’, che andrà in onda dal 17 maggio su Canale 5 con la partecipazione della figlia di Michelle (e di Eros Ramazzotti), Aurora. Qual è la verità?

Ma facciamo un passo indietro spiegando nel dettaglio cos’è successo. Tutto è nato quando il sito Tabloit ha diffuso sui social un filmato in cui si vede Belén Rodriguez che discute animatamente con alcuni paparazzi, in apparenza senza accorgersi della presenza di una videocamera. Nel video la bella argentina si lamenta per l’ossessione dei fotografi nei suoi confronti: ‘Fatemi venti foto e poi lasciatemi stare, non fatemi foto tutto il tempo. Io non vivo più, sapete che vuol dire uscire di casa ogni giorno e avere persone che ti spiano 24 ore su 24? Io sto uscendo di testa, sono 12 anni che va avanti così’.

A quel punto uno dei paparazzi presenti, Alan Fiordelmondo, cerca di calmarla spiegandole che altri personaggi famosi non reagiscono così male alla vista dei fotografi, a cominciare da Michelle Hunziker. Ma Belén non vuole sentire ragioni e dà una risposta piuttosto spiazzante: ‘Perché a lei piace, Michelle è una che va in depressione se non ha i paparazzi intorno, lo sapete bene’.

Una bordata niente male di cui però Belén si dev’essere subito pentita (ricordiamo che la Rodriguez e Michelle sono buone colleghe ma anche buone amiche), perché quando ha visto che il video della sua sfuriata contro i paparazzi è finito sul web, ha sentito il dovere di scusarsi con la Hunziker tramite le sue Instagram Stories: ‘Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso [...] Purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi e questo mi crea uno scompenso mentale ed è per questo che viaggio tanto e cerco di stare lontana da casa [...] Ho chiamato mortificata Michelle e ho trovato una persona che invece di essere arrabbiata mi ha abbracciata e capita, e anche se non ci sono giustificazioni per l’accaduto, la ringrazio perché mi ha dato un’ulteriore lezione di vita. Me ne vergogno come una ladra, chiedo scusa ancora [...] Con i paparazzi però non mi scuso, e non lo farò mai’.

Tutto è bene ciò che finisce bene? Sarà, ma secondo alcuni il video di Belén che offende Michelle Hunziker rientrerebbe in una strategia social per promuovere ‘Vuoi scommettere?’ proprio nello stesso istante in cui avveniva la presentazione ufficiale della trasmissione, creando così ulteriore interesse intorno al nome della Hunziker. Aspettiamo solo di trovare qualche altro indizio per confermare che sia andata effettivamente così.