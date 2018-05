Amici 17, Alessandra Celentano insultata da alcuni allievi: ‘Non mi interessano le vostre scuse’

Alessandra Celentano è stata insultata da Valentina, Luca e Zic della squadra bianca di ‘Amici 17′. L’insegnante è stata offesa con frasi poco eleganti dai tre allievi che le hanno poi chiesto scusa una volta che la Celentano è entrata in casetta bianca per chiarire, ma l’insegnante ha tuonato: ‘Non mi interessano le vostre scuse’.

Alessandra Celentano si è spesso attirata le antipatie di qualche allievo, ma questa volta i ragazzi hanno esagerato e utilizzato termini poco carini e offensivi per descrivere l’insegnante che da anni fa parte del team di ‘Amici’, il programma di Maria De Filippi.

Valentina, Zic e Luca offendono Alessandra Celentano

Dopo aver ascoltato i complimenti che la Celentano ha rivolto a Bryan concorrente di questa edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, Valentina Zic e Luca sono insorti contro l’insegnante. ‘Ma vaff****, sta a dì na marea di stro****’, ha sbottato Luca. ‘Siamo arrivati al punto che per andare avanti in questo posto ha bisogno di essere difeso da un’arpia e diventare un caso umano’, ha tuonato il cantante Zic che si è espresso sulla questione.

Il video del chiarimento tra la Celentano e gli allievi

Tra gli attacchi più duri quello di Valentina che in un certo senso ha accusato l’insegnante di danza classica di scarsa sensibilità. ‘Perché noi non siamo andati a piangere quando lei ci ha trattati in maniera poco consona? Perché io non ce l’ho la sensibilità che ho lasciato mio figlio e sto qui da sette mesi? Questo non mi piace di lei, ma poverino di che? Anche io sto sola. Non ho nessuno c’ho solo mio figlio, e allora? Ma statte zitta proprio va’, ha detto l’allieva.

La replica di Alessandra Celentano a Luca, Zic e Valentina

La replica di Alessandra Celentano non si è fatta attendere molto, l’insegnante è stata molto dura nei confronti dei ragazzi che non le hanno certo risparmiato offese e insulti.

La docente è entrata in casetta bianca per chiarire la questione con i tre allievi. ‘La cosa che voi avete frainteso sempre è che io non parlo mai di voi come persone. Mentre voi parlate di me come persona. Io parlo di voi come ballerini’, ha tuonato la Celentano.

Sull’attacco personale che le ha mosso Valentina, l’insegnante ha risposto: ‘Valentina, tu sei sola e ti manca tuo figlio, ma è stata una tua scelta quella di venire qui puoi decidere di andar via quando vuoi’.

La Celentano ha poi sottolineato che non è certo la prima volta che le vengono mosse delle offese sul piano personale. ‘Se anche voi mi chiedete scusa ora a me non mi interessa’, ha chiarito così l’insegnante.

Alessandra Celentano non darà il via a nessun provvedimento disciplinare nei confronti dei tre ragazzi ed ha motivato il perché: ‘Aspetto che voi veniate eliminati per la danza’, è stato il commento lapidario della docente della scuola di ‘Amici 17′.