Alessandro Preziosi ha una nuova fiamma e dimentica Greta Carandini

Un nuovo amore per Alessandro Preziosi dopo la fine della love story con Greta Carandini? L’attore napoletano è stato pizzicato per le vie romane con una misteriosa ragazza dai capelli ricci e neri. Paparazzato per le strade della Capitale, Alessandro Preziosi appare felice con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma. La storia di 4 anni con Greta Carandini è dunque archiviata?

Il settimanale Diva e Donna pubblica alcuni scatti che vedono Alessandro Preziosi passeggiare sorridente per le vie romane con una misteriosa ragazza che sembra essere del tutto sconosciuta agli ambienti dello spettacolo.

L’attore viene sorpresa da un regalo porto da lei, probabilmente un dono per i 45 anni da compiuti lo scorso 19 aprile. Negli scatti, stando al settimanale, i due si sarebbero anche scambiati un bacio appassionato.

Alessandro Preziosi ha dunque ritrovato l’amore dopo la rottura con Greta Carandini, di 17 anni più giovane di lui? Una storia durata 4 anni, un amore importante che aveva visto sorgere nell’attore la voglia di diventare ancora una volta papà dopo la figlia Elena (12 anni) avuta da Vittoria Puccini. La love story con Greta Carandini si è poi improvvisamente interrotta nell’estate 2017.

L’attore, impegnato a teatro con ‘Van Gogh – l’odore assordante del bianco’ ha ritrovato dunque il sorriso dopo la separazione dalla Carandini? Per ora nessuna conferma ufficiale.