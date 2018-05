Aveva già raccontato di essere stata vittima di episodi di bullismo, ma non aveva mai svelato uno così odioso. Ecco l’ultima rivelazione di Vladimir Luxuria: ‘Picchiata in metropolitana tra l’indifferenza della gente che ha continuato a farsi i fatti suoi come se non stesse accadendo nulla. È successo tanti anni fa, prima che diventassi famosa’. L’opinionista TV ed ex parlamentare foggiana ne ha parlato a Mattino 5 nell’ambito di una discussione sugli ultimi eventi accaduti durante il GF 15, che tra le altre cose hanno portato all’espulsione di Baye Dame per la violenta aggressione verbale ad Aida Nizar.

‘Una volta sono stata presa a schiaffi e a calci da una persona in metropolitana’, ha spiegato Vladimir Luxuria a Mattino 5 ricordando quel triste episodio, ‘Ma la cosa che mi ha fatto più soffrire non è stata l’aggressione in sé quanto l’atteggiamento delle persone presenti, che sono rimaste a guardare la scena senza muovere un dito, aspettando solo che arrivasse la loro fermata. Questo comportamento mi ha ferita più di ogni altra cosa’.

Leggi anche: Vladimir Luxuria a Domenica Live accusa Simone Coccia di tradimento

Come abbiamo scritto, in passato Vladimir Luxuria aveva già dovuto subire altri episodi di violenza (una volta ha raccontato di esser stata picchiata a scuola nell’ora di ginnastica, un’altra volta durante un viaggio a Londra, e un’altra volta ancora da un gruppo di naziskin nel corso di una manifestazione a Mosca per il gay pride), ma questo le ha lasciato un retrogusto particolarmente amaro proprio per l’indifferenza mostrata dalla gente nei suoi confronti.

La stessa indifferenza che, a suo dire, ha caratterizzato il comportamento di quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello 15 mentre Baye ‘bullizzava’ Aida: ‘Conosco bene Baye Dame ed è incredibile che una persona come lui, che ha subito il bullismo sulla sua pelle, si sia scagliato contro una donna in quella maniera. E non vale neanche la ‘scusa’ della provocazione: le ingiustizie subite non possono e non devono generare odio, a me non è mai successo di reagire in quella maniera’.

Vladimir Luxuria, picchiata con schiaffi e calci in metropolitana, ha poi lanciato una stoccata verso la produzione del GF 15 che si sarebbe dimostrata troppo indulgente verso Danilo, Filippo e Patrizia (quest’ultima però è stata per lo meno eliminata al televoto): ‘Baye è stato giustamente squalificato, ma Danilo e Filippo, che hanno detto cose terribili, sono rimasti tranquillamente nella casa. E vogliamo parlare di Patrizia che dopo aver raccontato di aver subito violenza nella sua vita, si è trasformata in carnefice aizzando pesantemente Danilo contro Aida? Ma questi signori cosa pensano, che usciranno dalla casa e andranno a fare le serate? Li prenderanno a fischiate’.

Purtroppo non ne siamo troppo convinti, cara Vlady…