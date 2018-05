Rita Dalla Chiesa contro i fan di Romina Power: ‘Mi attaccano perché amica di Al Bano’

Rita Dalla Chiesa non ha dubbi, dietro il linciaggio mediatico che l’ha colpita ci sarebbero i fan di Romina Power. La conduttrice paga lo scotto di essere molto legata ad Al Bano e di essere amica di Loredana Lecciso, ma spiega che con Romina non ha mai avuto modo e tempo di stringere un rapporto.

In seguito alla morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta lo scorso 26 marzo 2018, Rita Dalla Chiesa ha spesso ricordato l’ex marito attraverso post e commenti social. La conduttrice è stata duramente attaccata da alcuni utenti che l’hanno invitata a rispettare il silenzio della vedova del conduttore, Carlotta Mantovan. ‘Non posso più nominare Fabrizio’, si era sfogata la scorsa settimana in un commento Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, intervistata da Tiscali.it, ha poi confessato che dietro le critiche ci sarebbero i fan di Romina Power.

Rita Dalla Chiesa contro i fan di Romina Power

‘In questo momento vorrei essere totalmente dimenticata e soffrire in santa pace il mio dolore’, ha confessato Rita Dalla Chiesa. La donna aveva spesso dichiarato che dietro agli attacchi mediatici sui social ci sono persone appartenenti a un fans club. La conduttrice sputa il rospo e rivela: ‘È uno dei fans club dedicati a Romina Power’.

Come mai i fan di Romina Power attaccano Rita Dalla Chiesa? Il volto di Mediaset non ha dubbi: ‘Io non posso pagare per essere stata amica da sempre di Al Bano e per non esserla stata di Romina’. La conduttrice è invece molto legata a Loredana Lecciso: ‘Se il tuo migliore amico sta con una persona, non puoi essere negativa nei confronti di questa persona. Capivo che ad Al Bano avrebbe fatto piacere e così è nata anche un’amicizia con Loredana’.

Vi voglio bene❤️❤️❤️❤️ A post shared by Rita Dalla Chiesa (@rita_dalla_chiesa_official) on Jan 17, 2018 at 9:36am PST

Rita Dalla Chiesa non nasconde il suo disagio per i difficili rapporti che si stanno creando tra Al Bano e Loredana Lecciso e chiarisce di non voler essere ‘tirata in ballo’. La conduttrice vuole infatti preservare questo profondo legame con il cantante di Cellino San Marco e la sua ex compagna e si dice pronta a instaurare quel rapporto che non è riuscita a costruire con Romina Power.

Rita Dalla Chiesa è dunque disposta a stringere un legame anche con Romina, ma ai fan della ex moglie di Al Bano chiede di essere ‘rispettata’ e di non paragonare il suo matrimonio con Fabrizio Frizzi a quello di Al Bano e Romina.

Rita Dalla Chiesa, durante l’intervista è anche tornata sul rapporto con Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. La conduttrice ha dovuto nuovamente ribadire che tra loro c’è un rapporto di stima. ‘Fabrizio è sempre venuto a tutti i miei compleanni ed è venuto con Carlotta’, ha spiegato la conduttrice che è esausta e non ne può più dei continui attacchi nei suoi confronti ed è molto amareggiata per non poter vivere liberamente il dolore per la perdita dell’ex marito.