Massimo Boldi: ‘Loredana De Nardis mi ha tradito’, lei nega

Massimo Boldi accusa Loredana De Nardis di averlo tradito, ma lei nega: ‘Non stiamo insieme da tre anni’. L’attore si è sfogato sulla fine del suo legame con la De Nardis e dichiarato che, l’ormai ex compagna, lo avrebbe tradito con un amico dopo 14 anni insieme. Massimo Boldi non ha negato la sofferenza per la separazione e ha raccontato di aver scoperto il tradimento attraverso i giornali.

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Massimo Boldi ha puntato il dito contro l’ormai ex compagna Loredana De Nardis e raccontato che l’attrice lo avrebbe tradito con un suo amico. I due erano stati pizzicati insieme e Boldi ha visto foto inequivocabili sul sito Dagospia: ‘A momenti mi veniva un infarto’, ha confessato l’attore durante l’intervista. L’ex compagna però è intervenuta spiegando che si erano già separati quando lei ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore Mario Salvestroni.

Massimo Boldi: ‘Loredana De Nardis mi ha tradito’

‘Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata’, così Massimo Boldi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera si sfoga e racconta la fine della relazione con Loredana De Nardis. I due erano legati da 14 anni.

‘Avevo già dei sospetti: da due anni, lei era sfuggente. Da sei mesi, avevamo letti separati’, rivela l’attore che non nega di aver pianto parecchio per la fine della storia d’amore con la collega. ‘Ho pianto, ma perché il dolore era lo stesso di quando è mancata mia moglie. E invece so che, adesso, non ha senso soffrire come allora’, ha raccontato Massimo Boldi parlando anche della consorte Maria Teresa Selo scomparsa nel 2004.

Dopo aver scoperto il presunto tradimento l’attore ha affrontato Loredana De Nardis e il compagno. Boldi ha aspettato i due davanti alla stazione di Grosseto. ‘Eccomi qua. Complimenti, ho visto che vi amate. Ho visto che cammini abbracciata a lui come con me non fai più. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio? Sono venuto a dirvi che fate bene a stare insieme e che sono felice per voi e per me’, così l’attore avrebbe accolto la coppia.

Loredana De Nardis: ‘Non ho tradito Massimo Boldi’

Immediata la reazione di Loredana De Nardis che presenta una versione del tutto contraria di quanto raccontato dal suo ex. ‘Il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere’, ha scritto la De Nardis chiedendo una rettifica al Corriere della sera dopo l’intervista di Massimo Boldi.

‘Siamo rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica. Tuttavia, lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti dei media ha continuato a definirmi la sua compagna. La sera di mercoledì 18 aprile ho chiesto a Massimo, per prevenire ulteriori possibili equivoci, di interrompere ogni relazione tra di noi’, si difende così Loredana De Nardis dalle accuse di tradimento.

Anche Mario Salvestroni, compagno della De Nardis ha voluto dire la sua: ‘Noto dall’ultimo articolo del Corriere che almeno Boldi concorda con la sua ex compagna che il 18 aprile hanno deciso di interrompere ogni rapporto. Le date sono fondamentali perché le mie foto con la signora De Nardis sono del 21 aprile’, ha dichiarato al quotidiano.