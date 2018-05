Gf15, Asia Argento contro Filippo Contri: ‘Lo querelo’

Asia Argento annuncia querela contro Filippo Contri, concorrente del Grande Fratello 15. Mentre Barbara D’Urso, nella puntata andata in onda lunedì sera, ammonisce i suoi ‘ragazzi’ per il comportamento ignobile avuto durante la seconda settimana nella casa, su Twitter esplode il caso Argento che rischia di avviare una nuova tempesta sul reality di Canale 5. Filippo Contri avrebbe offeso pesantemente l’attrice, alla figlia di Dario Argento non sfugge quanto detto dal concorrente e la reazione è immediata.

‘Querela numero 15′, così Asia Argento su Twitter minaccia azioni legali nei confronti di Filippo Contri che durante una chiacchierata con Lucia Bramieri e altri concorrenti del Grande Fratello 15, si sarebbe abbandonato a una serie di insulti e offese nei confronti dell’attrice porta voce in Italia del movimento ‘Meetoo’.

Asia Argenti minaccia querela contro Filippo Contri

Una nuova tempesta sta per abbattersi su Grande Fratello 15, dopo la squalifica di Baye Dame e i moniti della D’Urso sugli atteggiamenti incresciosi dei concorrenti della casa, arriva la minaccia di querela di Asia Argento via Twitter.

Asia Argento viene chiamata in causa dai ragazzi per una presunta somiglianza con Lucia Bramieri. Filippo Contri però non accetta il paragone e si sarebbe scagliato contro l’attrice romana con frasi poco eleganti: ‘Una zo***la con una faccia peggio di un cane’, non contento avrebbe insinuato che l’Argento deve tutto al padre e non al suo talento: ‘Asia Argento è Asia Argento per il nome’.

All’attrice arriva voce degli insulti di Filippo Contri nei suoi confronti e la reazione non si fa attendere troppo. ‘Parlano così di me su Mediaset? Non posso saperlo, non ricevo i canali di Berlusconi da anni […] Denuncio tutti @GrandeFratello @carmelitadurso faccio collezione ormai […] Provvederò’, ha scritto l’Argento che a quanto pare non segue il Grande Fratello.

Asia Argento contro Barbara D’Urso e il Grande Fratello

Asia Argento non sembra essere tra i 4.766.000 telespettatori che hanno guardato la puntata del Grande Fratello 15 lo scorso 30 aprile 2018. Nonostante questo l’attrice viene trascinata suo malgrado nelle vicende che stanno animando la casa questi giorni.

La figlia di Dario Argento tira in ballo il programma, ma anche la stessa Barbara D’Urso parlando di calunnie e di azioni legali.

Barbara D’Urso dovrà quindi affrontare un nuovo polverone e un nuovo scandalo? Il web si schiera dalla parte dell’attrice, molti i messaggi di solidarietà nei confronti di Asia Argento e molti i tweet di utenti delusi dall’ennesimo atteggiamento scorretto da parte dei concorrenti del Grande Fratello 15 che dopo i moniti lanciati dalla conduttrice del reality show, sembrano non aver recepito il messaggio.