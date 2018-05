Francesco Monte e Paola di Benedetto si sono lasciati?

Si rincorrono le voci su una presunta separazione tra Francesco Monte e Paola di Benedetto. La coppia nata sotto i riflettori dell’Isola dei Famosi si sarebbe detta addio? Nessuna conferma ufficiale, ma solo rumors e molta preoccupazione da parte dei fan che avrebbero notato la lunga assenza dai social di foto di coppia sul profilo di Paola di Benedetto. Per ora dunque nessuna notizia ufficiale, ma solo un messaggio dell’ex naufraga per i suoi follower.

‘Ci sono momenti nella vita privata delle persone che vanno rispettati. So che la gente si affeziona al personaggio, alla coppia, però ci sono dei momenti e magari non sempre le cose vanno come uno si aspetta’, così Paola di Benedetto in una diretta instagram interviene sulla sua presunta crisi con Francesco Monte.

Un messaggio che, almeno nella sua parte iniziale, non sembra lasciare molte speranze ai fan della coppia. Paola e Francesco non si mostrano insieme su Instagram dallo scorso 13 aprile, un’assenza molto lunga che desta sospetti e preoccupazioni.

‘Non è che se non ci vedete, c’è chissà quale strategia di marketing dietro. A parte che lui lavora spesso sempre in giro per l’Italia, anche io, e niente…confido nell’intelligenza delle persone! A volte spero non ci sia bisogno di parlare più di tanto. Chiuso il discorso’, ha poi continuato Paola di Benedetto nella sua diretta.

Intanto la modella condivide su Instagram la sua gioia per aver preso casa insieme a Sara Perrotta, a festeggiare la nuova dimora delle due ex naufraghe un altro concorrente dell’Isola: Jonathan Kashanian.

La coppia è nata durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo la cocente delusione ricevuta da Francesco Monte lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez durante una puntata del Grande Fratello vip.

Una volta tornata in Italia, la Di Benedetto ha dato il via alla sua love story con Francesco Monte e i due si sono sempre mostrati insieme allegri e innamorati sui social.

Proprio una settimana fa, Paola di Benedetto è entrata nella casa più spiata d’Italia per affrontare l’ex fidanzato, Matteo Gentili concorrente dell’edizione 15 del Grande Fratello nip. Inevitabile che molti fan e utenti ora colleghino il confronto tra i due con la presunta crisi tra Paola e Francesco.