Belen Rodriguez riabbraccia Fabrizio Corona: ‘A lui non rinuncio’

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez ritrovano l’intesa di un tempo, ma è solo amicizia. ‘A lui non rinuncio’ ha dichiarato la showgirl che ha ammesso di aver incontrato più volte l’ex fiamma per degli aperitivi. Un amore dunque che si è trasformato in un’amicizia solida di cui l’argentina non intende fare a meno.

Il settimanale ‘Chi’ ha immortalato in un servizio Fabrizio Corona e Belen Rodriguez insieme ai figli, gli amici e la mamma di lei. Un pomeriggio trascorso in compagnia in cui Santiago e Carlos hanno giocato insieme in giardino.

‘A Fabri non rinuncio, gli voglio un gran bene’, ha dichiarato la showgirl al magazine. Un amore che si è trasformato in una profonda amicizia condivisa anche da parenti, amici e dallo stesso Andrea Iannone compagno attuale di Belen.

Qualche giorno fa il settimanale Oggi aveva parlato di alcuni incontri segreti tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, ma la showgirl ha spiegato che il suo fidanzato era ben informato: ‘Ho raggiunto un’età dove la bugia non è contemplata nella mia crescita come persona. Andrea sapeva tutto.

Belen e Fabrizio non hanno bisogno di nascondersi perché il loro è un semplice affetto, non c’è nulla di equivocabile. ‘Prendere uno o due o tre aperitivi rientra nella normalità per due persone con un vissuto importante come il nostro. Io e Fabri sappiamo che linea abbiamo preso. E va bene così. Senza giustificazioni, perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni’, così Belen ha chiarito che tra lei e Corona non c’è nulla se non amicizia.