Antonella Clerici lascia la prova del Cuoco: â€˜Il 1 giugno sarÃ  lâ€™ultima puntataâ€™

È ufficiale, Antonella Clerici lascia la Prova del Cuoco, la conduttrice ha confermato quanto si vociferava di recente e annunciato che il prossimo 1 giugno presenterà per l’ultima volta il programma di cucina di Rai 1. Ancora non si sa chi sostituirà la Clerici, ma si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Elisa Isoardi che ha già condotto per due stagioni ‘La Prova del cuoco’.

‘Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo’, aveva detto Antonella Clerici durante la puntata de ‘La Prova del cuoco’ andata in onda lo scorso 24 aprile. La conduttrice aveva così lasciato intendere che il prossimo anno non sarebbe stata lei al timone del programma di Rai1, la conferma ufficiale è poi arrivata durante la messa in onda della trasmissione il 1 maggio 2018.

Antonella Clerici: ‘Il 1 giugno lascio La Prova del Cuoco’

‘Non mi piace essere ipocrita, non lo sono mai stata soprattutto con il pubblico e l’unica cosa che mi sento di dire è che è vero quello che leggete: il 1 di giugno lascerò La prova del cuoco’, così Antonella Clerici annuncia ufficialmente il suo abbandono a La Prova del Cuoco. Davanti a un Cesare Marretti che non nasconde la tristezza: ‘Mi sento male’, ha detto il cuoco poco prima che la conduttrice lanciasse il suo messaggio di addio.

‘La Prova del Cuoco continua, senza di me e vi abituerete’, dichiara la Clerici sulle note di ‘Se mi lasci non vale’ simpaticamente lanciate dalla regia durante il suo ‘discorso di addio’. Dopo 18 anni il programma di cucina di Rai 1 perde il suo comandante. La Clerici ha poi voluto specificare che la decisione è stata presa da lei. ‘Una mia scelta, non è colpa di nessuno’, ha detto la conduttrice.

The show must go on e così Antonella Clerici ha chiesto al suo pubblico: ‘Non ne parliamo più, vi dirò tutto il 1 giugno quando faremo una grande festa’.

Grazie x tutto l'affetto.mi sento davvero una di famiglia.mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c e un tempo x ogni cosa.rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola e' ancora apparecchiata — Antonella Clerici (@antoclerici) May 1, 2018

‘Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata’, ha poi scritto la conduttrice su Twitter.

Chi sostituirà Antonella Clerici a La Prova del Cuoco?

Il 2 ottobre 2000, Rai 1 lanciava ‘La Prova del cuoco’ dal suo esordio, a parte qualche piccola pausa, Antonella Clerici ha sempre condotto il programma. Si chiude dunque un capitolo importante della storia televisiva di uno dei volti di punta di Rai 1. Ancora non si sa nulla su chi prenderà il posto di Antonella Clerici alla conduzione de La Prova del Cuoco, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vedono Elisa Isoardi al timone del programma di cucina.

La Isoardi aveva già condotto due stagioni de La Prova del Cuoco quando la Clerici si è presa una pausa dopo la nascita della figlia Maelle. Tra i nomi papabili anche quello di Federico Quaranta che in questa stagione ha presentato ‘La Prova del cuoco’ sostituendo Antonella Clerici durante l’impegno di ‘Sanremo Young’.