Si sono rincontrati Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, paparazzati insieme. Che tra di loro sia iniziata una storia d’amore? E’ questo l’interrogativo che i numerosi sostenitori della coppia si stanno ponendo alla vista di alcuni affettuosi ed intimi scatti pubblicati nelle ultime ore. Il presunto bacio al Grande Fratello Vip 2017 non è mai stato confermato ma il sentimento nato tra le mura di Cinecittà potrebbe, dunque, averli fatti rincontrare definitivamente.

Non si sa se Jeremias Rodriguez ed Aida Yespica stiano insieme, ma gli abbracci e le romantiche effusioni immortalate non mentono: il settimanale ‘Chi’ ha infatti reso pubblico un incontro tra la showgirl venezuelana ed il fratello di Belén Rodriguez ad alcuni mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip. ‘Abbracciati in abbracci che suggeriscono intimità’, si legge sul giornale di Alfonso Signorini.

E’ scoppiato l’amore tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez?

In molti speravano che Aida Yespica e Jeremias Rodriguez si mettessero insieme al termine della scorsa edizione del GF Vip, ma la bella venezuelana ha più volte sottolineato che tra di loro vi era ‘solo’ rapporto di amicizia.

Dopo alcuni mesi dalla fine del reality show, i due ex compagni di reality sono stati paparazzati insieme per le strade di Milano dal settimanale ‘Chi’. Secondo quanto si legge sulla rivista, Aida e Jeremias sono stati protagonisti di abbracci ‘intimi’ che farebbero intendere che tra di loro sia realmente scoppiato l’amore.

Che si siano fidanzati? O sono semplicemente buoni amici?

La showgirl venezuelana è però attualmente impegnata con il commercialista Matteo Cavalli, con il quale la storia d’amore sembra procedere a gonfie vele.

‘Jeremias Rodriguez e Aida Yespica abbracciati in abbracci che suggeriscono intimità, anche se poco dopo i due se ne vanno ciascuno per la propria strada’, scrive il settimanale di Alfonso Signorini.

Aida Yespica e Jeremias, il bacio mai confermato al Grande Fratello Vip

Non è mai stato confermato il presunto bacio al Grande Fratello Vip tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez, tra i quali si pensava ci fosse del tenero: il flirt tra i due aveva, infatti, anche ingelosito l’ex fidanzato della showgirl venezuelana.

Ma non finisce qui, perché alcuni telespettatori di Canale 5 avrebbero intravisto un bacio tra le tende del confessionale, nonostante i protagonisti del flirt abbiano più volte smentito l’accaduto.

La scena è stata più volte mandata in onda in diretta al fine di chiarire la situazione, ed in effetti non sembrerebbero esserci dubbi.