‘Domenica Live’, Vladimir Luxuria accusa Simone Coccia di tradimento

Non bastavano i messaggi hot con Lucia Bramieri (nuora di Gino Bramieri), questa volta Simone Coccia è protagonista di nuove scottanti rivelazioni durante la puntata di ‘Domenica Live’ del 29 Aprile 2018. Nel salotto di Barbara D’Urso si discute del suo comportamento all’interno della Casa del Grande Fratello, comportamento poco corretto, visto che Simone è legato da quattro anni all’onorevole Stefania Pezzopane, ma sembra avere una predilezione particolare per la Bramieri.

Tra Coccia e la Pezzopane ci sono ben ventiquattro anni di differenza, da sempre lui viene chiamato toy boy e le critiche non sono mai mancate, ma la compagna dichiara di fidarsi di lui e difende il suo fidanzato sui social.

L’argomento diventa più acceso quando Vladimir Luxuria afferma che, nonostante l’ex spogliarellista vanti di aver avuto più di duemila donne, in realtà non disdegnerebbe nemmeno gli uomini. ’So per certo che Simone ha avuto anche delle relazioni con degli uomini, e io che odio l’ipocrisia non sopporto che una persona non dica la verità’. Una rivelazione davvero scioccante, tanto che Barbara non ne vuole parlare: ‘Simone è nella casa e non può replicare alle tue forti affermazioni. Vedremo in futuro’.