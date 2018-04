‘Domenica Live’, Nina Moric lascia il fidanzato, ma lui non sa nulla

Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso, ma lui non lo sa. Un argomento scottante, che fa discutere gli ospiti della Domenica di Barbara D’Urso. Sembra che la decisione della modella croata sia stata presa dopo aver visto il ragazzo in atteggiamenti equivoci con Patrizia Bonetti, altra concorrente del Grande Fratello.

‘Voglio soltanto rispondere a tutti quelli che mi chiedono se lo amo ancora. Sarei un’ipocrita se dicessi che in quattro anni i miei sentimenti sono cambiati. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. La vita continua. Gli auguro ogni bene lontano da me, senza alcun rancore’, afferma la Moric, ma in realtà pare che lei stia già frequentando un’altra persona.

Nuovo, il settimanale di Riccardo Signoretti, ha paparazzato la ragazza con un uomo e non sembra che stia troppo male. Proprio il direttore, ospite in studio, rivela che il nuovo flirt sia il personal trainer della Moric, anche se mancano prove concrete che dimostrino effettivamente una relazione amorosa tra i due. Tutti si chiedono se Barbara D’Urso deciderà di far vedere le foto incriminate a Favoloso, durante la prossima puntata del GF. Luigi si sta intrattenendo con Patrizia, ma certe immagini potrebbero non fargli troppo piacere. Riusciranno a suscitare una reazione forte in lui?