‘Domenica Live’, forse c’è una speranza per la figlia di Bobby Solo

Mimma Foti, la mamma di Veronica Satti, è di nuovo ospite nel salotto di Barbara D’Urso nella puntata di ‘Domenica Live’ del 29 Aprile 2018. Sono state mostrate le reazioni che ha avuto la ragazza, che si trova all’interno della Casa del Grande Fratello, quando ha saputo le dichiarazioni del padre, Bobby Solo. ‘C’è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace”, ha dichiarato. Poi ha tenuto a ricordare che la figlia non lo ha mai contattato negli ultimi quindici anni, se non tramite avvocati.

La ragazza piange disperata, sembra che suo padre non voglia avere nulla a che fare con lei. La madre interviene per difendere anche Malgioglio, opinionista del Gf, criticato anche lui dal cantante: ‘Malgioglio ha ragione, sta facendo una brutta figura! Io sono imbarazzata ma anche per me, alla fine è sempre il padre di mia figlia. Io non ho mai creato alcun ostacolo, io ne sarei solo felice’. Per cercare di risolvere la situazione anche la D’Urso decide di rivolgersi direttamente a Bobby Solo: ‘Io non ti ho mai chiesto di abbracciare tua figlia davanti alle telecamere e tu lo sai’. La questione si chiude con una speranza: ‘Leggo ora una cosa di Bobby Solo, forse c’è uno spiraglio, ne parleremo domani sera al GF’.