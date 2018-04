‘Amici’, Emma Marrone faccia a faccia con i suoi ex

Ospite d’onore della puntata di Sabato 28 Aprile 2018, Emma Marrone prende parte alla commissione esterna, sostituendo Ermal Meta, assente poiché impegnato in un concerto al Forum di Assago. La cantante si sente a suo agio, visto che in passato ha già ricoperto il ruolo di giudice proprio ad ‘Amici’.

In studio sono presenti ben due dei suoi ex fidanzati: Stefano De Martino, tornato da poco dall’Honduras, dove faceva l’inviato per ‘L’Isola dei Famosi’ e Marco Bocci, anche lui membro della giuria esterna. Data la curiosa circostanza, la comica Geppy Cucciari non si lascia scappare l’occasione per fare qualche battuta sulla situazione, ma Emma ci pensa anche da sola: ‘Ti volevo risparmiare. Lo so è un po’ come le figurine, ce l’ho, mi manca, ce l’ho, mi manca. C’è da dire che quelle che incontrano dopo di te, le sposano, a volte va bene, a volte va male”. De Martino ci scherza su e dice a Bocci: ‘Marco, fossi in te mi toccherei, guarda’ e lui: ‘Speriamo di no eh!’. Emma la prende a ridere e continua: ‘Va beh Maria, l’ho detto io prima che domani escano cose non vere, diciamo che ci vogliamo tutti bene, siamo tutti amici. Magari ho fatto una battuta di m***a, però è così’.

La cantante ride e gioca, ma non si risparmia nel dare consigli e incoraggiamenti ai ragazzi.