‘Ballando con le stelle’, scoppia l’amore tra Anastasia e Francisco

“Impariamo qualcosa di più ogni giorno, passiamo insieme molto delle 24 ore di una giornata, andiamo d’accordo nel ballo e nella vita, mi trasmette voglia di vivere. Sono stato fortunato, io e lei abbiamo una grande sintonia, sto bene con lei, mi sento a casa, non ho mai il pensiero di andare via, vedo tanto di me in lei, siamo una coppia figa”, queste le parole che il bel Francisco ha pronunciato per annunciare la relazione d’amore con la sua maestra Anastasia.

I due stanno insieme da un po’ e qualcuno se n’era già accorto, si capiva che fossero interessati l’uno all’altra, ma non si erano mai sbilanciati più di tanto. Non c’era stata l’ufficializzazione della loro unione fino alla puntata del 28 Aprile 2018. Dopo aver dato la felice notizia, i due si sono esibiti in una rumba scatenata, grazie alla quale si sono guadagnati un posto in semifinale.

Selvaggia Lucarelli non si è risparmiata dal commentare e ha affermato, ironicamente, che Anastasia sarà odiata da tutti, ‘Francisco è un sex symbol che metteva tutti d’accordo, etero e non, poi arriva lei e ce lo porta via’.

La bella ballerina seguirà il surfista sexy nelle sue amate Hawaii?