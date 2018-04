‘Ballando con le stelle’, Ciacci nuovo giudice della prossima edizione?

Aria di novità nello show danzerino del sabato sera di Rai 1. ‘Ballando con le stelle’, il famoso programma di Milly Carlucci, è stato riconfermato sul palinsesto Rai dell’anno prossimo e corrono voci riguardo un grande cambiamento nella giuria. Si tratterebbe di una sostituzione: ‘Spy’ annuncia che Selvaggia Lucarelli, nel cast della trasmissione da due anni, avrebbe avuto una proposta molto allettante per un altro incarico e quindi avrebbe deciso di lasciare il ruolo da giudice.

Nulla è certo, ma sembra che sarà proprio un attuale ballerino in gara a prendere il suo posto. Si tratta dello stylist Giovanni Ciacci, da sempre propenso ad affrontare questa nuova sfida con entusiasmo, come aveva dichiarato a ‘Chi’ tempo fa: ’Vorrei tanto sedermi in quella giuria, sarei ipocrita a dire di no, sarebbe il massimo del sogno’.

Qualcuno si dichiara contento del cambio e ha anche insinuato che la Lucarelli non sia per niente adatta a una trasmissione del genere, infatti viene considerata da molti antipatica e troppo polemica. Sarà veramente Ciacci a entrare nel gruppo dei giurati? E riuscirà a farsi amare dal pubblico come ha fatto nelle vesti di ballerino? Si attendono notizie ufficiali.