‘Amici’, esplode l’amore tra Emma e Biondo

Colpo di scena nella quarta puntata del serale di ‘Amici’. Durante la trasmissione di Sabato 28 Aprile 2018 c’è stata la performance di Emma Muscat e Biondo, i due hanno cantato ‘Someone like you’, brano della celebre cantante inglese Adele. Non si è trattato di un duetto come tanti altri: i due ragazzi si sono baciati.

da Giulia Scotto, il