‘Amici’, ancora un forte scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi

Sembra proprio che gli scontri tra le due leonesse della commissione esterna di ‘Amici’ non vogliano finire. Simona Ventura ed Heather Parisi avevano già litigato pesantemente in merito alla questione dell’autotune, strumento utilizzato da Biondo, cantante della squadra bianca, molto amato dalla Ventura, un po’ meno da Heather.

Durante la quinta puntata del talent show di Maria De Filippi, il dibattito su Biondo si è riaperto e, dopo le battute poco felici scambiate sui social, le due hanno continuato a battibeccare in studio su un fatto personale accaduto giorni fa, quando Heather Parisi aveva affermato che sua figlia era stata bullizzata da alcuni ragazzini perché aveva dichiarato di non amare Biondo. ‘Tutto questo immenso casino l’hai iniziato tu, hai detto che istigo alla violenza perché ascoltavo Biondo in macchina e io ascolto quello che mi pare. Dice che dovrei vergognarmi. I like che hai messo risalgono al tuo profilo e ne ho le prove. Dovrei vergognarmi perché registro questo fatto? Heather posa il fiasco!’ ha detto la Ventura, e poi è uscita dallo studio pronunciando le celebri parole ‘No Maria io esco’. La Parisi aveva cercato di giustificarsi spiegando che non si tratta di una polemica sterile, visto che lei è stata chiamata proprio per giudicare i concorrenti, cioè i protagonisti dello show.