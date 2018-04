Nadia Toffa in tv col turbante a â€˜Le Ieneâ€™ intervista Terence Hill

Ndia Toffa si mostra per la prima volta in tv senza la parrucca, ma con indosso un turbante durante un servizio de ‘Le Iene’ in cui la conduttrice ha intervistato Terence Hill. Giorni fa avevamo già visto Nadia con indosso il foulard azzurro in un selfie pubblicato su instagram in compagnia della mamma, una foto che aveva commosso i fan che costantemente sottolineano la positività della conduttrice e la invitano a non mollare.

Nadia Toffa ha deciso di rinunciare alla parrucca anche in tv e di indossare il turbante azzurro con cui si era mostrata nel selfie scattato insieme alla mamma su instagram.

Video dell’intervista di Nadia Toffa a Terence Hill

Solita divisa da Iena e foulard in testa, così Nadia ha intervistato Terence Hill in un servizio mandato in onda durante la puntata de ‘Le Iene’ trasmessa ieri 26 aprile 2018. Un servizio allegro e anche commovente quando Nadia ha mostrato all’attore americano una vecchia intervista a Bud Spencer condotta dagli inviati del programma di Italia 1.

Leggi anche: Nadia Toffa e il selfie con la mamma

Nadia ha realizzato il suo sogno di bambina: mangiare fagioli insieme all’ex braccio destro di Bud Spencer, una riproposizione della celebre scena del film ‘Lo chiamavano Trinità’.

Sempre sorridente, la conduttrice de ‘Le Iene’ ha trasmesso un servizio molto simpatico e piacevole insieme a Terence Hill. Nadia non molla nonostante le cure e continua a travolgere il pubblico con la sua positività e il suo sorriso.