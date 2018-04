Heather Parisi contro Simona Ventura: ‘Sei una vergogna’

Heather Parisi e Simona Ventura continuano a discutere via social e il motivo del contendere è sempre Biondo. La showgirl americana ha accusato l’ex conduttrice di ‘Selfie’ di diffondere fake news. ‘Vergognati’, ha tuonato Heather su Instagram contro Simona. A provocare una nuova lite tra i due giudici di ‘Amici di Maria De Filippi’, un video pubblicato dalla Ventura sui social in cui punta il dito contro la Parisi per aver messo un like al post di un utente che ha insultato Biondo: ‘Heather si comporta come una di 18 anni’, ha dichiarato la Ventura.

Simona Ventura e Heather Parisi senza peli sulla lingua. Non si placano le polemiche sorte tra le due a causa di Biondo, il concorrente di ‘Amici 2018′. Se da un lato l’ex conduttrice di Selfie loda il cantante non solo per il talento, ma anche per il lato umano, dall’altro la showgirl americana continua a ribadire la sua valutazione negativa nei confronti del concorrente del talent e in particolar modo degli atteggiamenti aggressivi delle sue fan.

Heather Parisi contro Simona Ventura

A scatenare la reazione di Heather contro Simona Ventura è un video pubblicato da quest’ultima su Instagram. La conduttrice ha accusato la collega di aver messo un like a un post pubblicato da un utente e offensivo nei confronti di Biondo.

‘C’è qualcosa che non quadra, il mondo va al contrario, la Parisi ha 58 anni e sembra una diciottenne, mentre Biondo ne ha 18 e sembra molto più maturo’, ha dichiarato la Ventura nel video con toni aspri e duri nei confronti della giudice americana.

La risposta di Heather non si è fatta attendere. ‘Simona Ventura tu hai utilizzato una notizia falsa istigando ancora di più all’odio contro di me e contro la mia famiglia’, la ballerina ha pubblicato un video su Instagram e puntato il dito contro la collega. ‘Ti avevo avvertito tramite la Fascino che la notizia era falsa’, ha spiegato la Parisi in riferimento alla fake news sul like al post offensivo su Biondo pubblicato da un utente. ‘Sei una vergogna, una vergogna’, Heather non le manda a dire e rivolge alla Ventura parole e accuse molto pesanti.

‘Questa è l’ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale’, ha concluso Heather.

Heather Parisi contro i fan di Biondo

Due giorni fa, Heather Parisi ha pubblicato uno screenshot che mostra messaggi di alcuni fan di Biondo che hanno rivolto a lei e alla sua famiglia con pesanti minacce.

‘Anche in questa settimana ho assistito incredula a una violenza nei confronti miei e della mia famiglia che non ha nessuna giustificazione’, ha scritto la showgirl. Le polemiche non si placano e ogni giorno assumono nuova linfa vitale. A breve andrà in onda una nuova puntata del serale di ‘Amici’ come si comporteranno le due giudici sul palco del talent show?